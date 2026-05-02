Françoise Hauser „Japan“

Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

Japan ist bunt, alt und modern zugleich und bietet immer wieder rätselhafte Alltagsphänomene.

Die Journalistin und Asien-Expertin Françoise Hauser geht in ihrem Buch „Japan – Einblicke in ein faszinierendes Land“ Fragen nach, wie etwa, warum so viele Japaner ähnliche, kastenförmige Autos fahren, welche Bedeutung die kleinen, mit Lätzchen geschmückten Figuren am Wegesrand haben, weshalb sich in Nordjapan ein „Grab Jesu Christi“ befindet oder wie neue Wörter in die japanische Sprache gelangen. Sie erklärt außerdem das System der Kanji und den Gebrauch chinesischer Schriftzeichen, die Melodien in U-Bahnhöfen sowie die Gesten von Zugführern und Zugbegleitern. All diese Themen erläutert sie in einer Kombination aus Lesung und Bildpräsentation.

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