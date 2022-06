Wie alle Filme von Bruno Dumont ist auch diese messerscharfe Mediensatire – seinen glänzenden Oberflächen und seiner nur scheinbaren komödiantischen Leichtigkeit zum Trotz – keine leichte Kost. Aber es ist eine Herausforderung, die sich unbedingt anzunehmen lohnt – allein schon wegen der großartigen Léa Seydoux in der Titelrolle.

France de Meurs ist TV-Moderatorin, Kriegsreporterin, Mutter und Ehefrau. Ein perfektes Leben, durch das sich aber plötzlich ein Riss zieht, nachdem sie bei einem Unfall einen jungen Motorradfahrer verletzt hat. Rein äußerlich betrachtet ist zunächst alles beim Alten, aber Léa hat sich plötzlich nicht mehr komplett unter Kontrolle, kämpft gegen die Abwärtsspirale an. All ihre absurden Versuche enden damit, dass sie fast alles verliert. Aber France erfindet sich kurzerhand neu, fängt ganz von vorne an – diesmal mit viel Ironie und einem Augenzwinkern.