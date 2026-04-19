An Evening of Francis Rossi’s Songs from the Status Quo Songbook and more...

FRANCIS ROSSI ist kein Geringerer als der legendäre Frontmann von Status Quo. Nach über 100 sehr erfolgreichen Auftritten in Großbritannien bringt er seine neue Show am 14. Mai nach Stuttgart ins Theaterhaus.

"An Evening of Francis Rossi's Songs from the Status Quo Songbook and More..." wird Songs beinhalten, die FRANCIS ROSSI noch nie zuvor in diesem Format gespielt hat. Der Abend bietet neben den wichtigsten Status Quo-Klassikern auch Backstage-Geschichten aus erster Hand. FRANCIS ROSSI erzählt von seinen über 100 Auftritten bei Top Of The Pops, der legendären Eröffnung des Live Aid Konzertes 1985, seinem Leben mit Rick Parfitt, den Hits, den anderen Stars der Branche und den Missgeschicken rund um die Welt. Dies alles gewürzt mit seinem bekanntem Witz und britischem Humor.