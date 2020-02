Francophonie et plurilinguisme en Côte d’Ivoire

Dit-on en français de quelqu'un qu'il est "naïf" ou plutôt qu'il est "gaou"? Est-ce vraiment correct de dire "premier gaou n'est pas gaou"?

Et pourtant, cette tournure est bien connue des habitants de la metropole abidjanaise. La Côte d‘Ivoire a, depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours, la langue française comme langue officielle, en tant que langue de l'administration, de l'éducation et de la formation. Le français en Côte d'Ivoire se frotte à plus de 70 autres langues nationales. La cohabitation avec les autres langues a fait naître plusieurs façons originales de parler fançais, comme en particulier l'argot ivoirien et le nouchi, aujourd'hui parlé par plus de 35% de la jeunesse ivoirienne.

Cette soirée vous permettra de découvrir la variété de la langue française et du plurilinguisme à l'heure de la mondialisation.

