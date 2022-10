Franggn Mafia – Glassigger aff fränggisch

Fränkische Comedy trifft auf altbekannte Song-Klassiker der Musikgeschichte. Diese werden versehen mit fränkischen Texten – das ist das Markenzeichen der Franggn Mafia.

Eine verwegene Truppe mit brutal guter Laune und einer großen Portion Selbstironie steht da auf der Bühne. Sänger und Textschreiber Andreas Hutzler hat dem Volk genau aufs Maul geschaut und bringt mit einem Augenzwinkern Geschichten aus dem wahren Leben unters Publikum: weder die Thermomixfraktion noch der leidige Zahnarztbesuch oder die immerwährenden Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern kommen bei den Songs zu kurz, alltägliche Kuriositäten werden in den Liedern genauso verpackt wie zwischenmenschliche Missstände. Und so wird nicht nur auf hohe Musikalität wert gelegt, sondern auch auf den Spaßfaktor. Dafür sorgen die eingängigen Songs aus allen Stilrichtungen wie Rock, Soul, Blues und Folk. Egal ob Clapton, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Prince, JJ Cale, Hendrix oder Dylan: die fränkischen Texte passen so genau drauf, dass man sich manchmal wirklich fragt, was als erstes da war, das Original oder die fränkische Version. Im Nu singt das Publikum die Lieder mit, deren Texte es vorher noch nie gehört hatte. Insgesamt ein Abend zum Lachen, Tanzen, Mitsingen und Grooven – und ein Beleg dafür, was „ältere weiße Männer“ alles leisten können.