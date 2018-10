Frank Dupree Trio - „Preludes“

× Erweitern Dupree

Nach einem grandiosen Erfolg beim Nachtschwärmerkonzert im März 2018 schlägt der Pianist Frank Dupree wieder mit einzigartigen Bearbeitungen und Gegenüberstellungen eine Brücke zwischen Klassik und Jazz.

Als Pianist konzertierte er von Alaska bis Neuseeland, er trat mit dem London Philharmonic Orchestra als Solist auf, er dirigierte die Stuttgarter Philharmoniker und assistierte bereits Sir Simon Rattle. Seine ersten Preise schmücken Vitrinen, so wurde er 2014 zum einzigen Preisträger des deutschen Musikwettbewerb gekürt.

Frank Dupree ist ein Tausendsassa, ja ein Brückenbauer und Vermittler zwischen klassischer Musik und Jazz. Der 26-jährige Pianist wurde zunächst als Jazz-Schlagzeuger ausgebildet, woher auch seine Liebe und sein starkes Interesse zum Jazz begründet ist. Mittlerweile zählt er zu den vielversprechendsten Künstlern seiner Generation.

Gemeinsam mit Kontrabassist Mini Schulz (Professor für Jazz-Bass an der Hochschule für Musik Stuttgart) und Schlagzeuger Obi Jenne (Akademist der Berliner Philharmoniker, Leiter der Band in the Bix und der Soul Diamonds), die sowohl im Jazz als auch in der Klassik zuhause sind, wird er mit seinem Programm „Preludes“ einen musikalischen Bogen von Debussy bis hin zu Ellington spannen. Dabei werden eine Auswahl an Claude Debussys „Préludes pour piano“ in Originalform gespielt, wohingegen Nikolai Kapustins „Jazz Preludes“ in eigenen Arrangements für Jazz-Trio erklingen, sodass die unterschiedlichen Stile noch besser zum Vorschein kommen. Des Weiteren stehen Songs aus Gershwins „Porgy & Bess“ sowie Bernsteins „West Side Story“ auf dem Programm und auch Songs von Duke Ellington, wie beispielsweise „Prelude to a Kiss“. Ein Abend für Jedermann, ob Klassik-Liebhaber oder Jazz-Fan!

Besetzung: Frank Dupree (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)

Mehr Infos unter: www.frank-dupree.de