Richie Beirach European Quartett & Sirius Quartet // Jasper vant Hof/Greetje Bijma/Hans Fickelscher Richie Beirach 75

Die unerschöpfliche Kreativität des New Yorker Jazzpianisten Richie Beirach ist hinlänglich bekannt und findet ihren Ausdruck in unzähligen Schallplattenproduktionen mit den Großen der internationalen Jazzszene.

Freddie Hubbard, Lee Konitz, Chet Baker, John Abercrombie, Jack DeJohnette und viele andere gehören zu seinen Partnern. Mit seinen Kompositionen wie ELM, EON oder HUBRIS, die noch immer eine Herausforderung für junge Pianisten darstellen, hat Richie Beirach Jazzgeschichte geschrieben.

zusammen mit Größen wie Hancock, Corea und Jarrett ist es ihm gelungen, das Erbe von Bill Evans weiterzuführen und dabei einen eigenen und unverkennbaren persönlichen Stil zu entwickeln. Seine Musik kann nach wie vor von niemandem umgangen werden, der heute Jazzpiano spielt.

2022 ist ebenfalls das 25 jährige Bühnenjubiläum des Richie Beirach/Gregor Huebner Duo. Mit diesem Duo haben die beiden in Asien, Europa und den USA konzertiert was, auch auf zahlreichen CD Aufnahmen beginnend mit “The Snow Leopard” beim Label Evidence dokumentiert ist. Zwischen 1999 und 2003 haben die beiden zusammen mit George Mraz die von der Presse hochgelobte Reihe, Round About Bartok, Round About Frederico Mompou und Round About Monterverdi für das ACT Label aufgenommen und waren unter anderem für den Grammy nominiert.

Für das Festival im Theaterhaus gibte es einen besonderen Abend, das Richie Beirach European Quartet trifft auf das Sirius Quartet aus New York.

Beides sind eingespielet Ensembles die an diesem Abend etwas Neues entstehen lassen.

Mit dem European Quartet konzertierte Beirach unter anderem beim Taichung Jazz Festival in Taiwan sowie in Istambul und mit dem Sirius Quartet gab es eine Premiere beim Jazz Fest Bonn im Sommer 2021