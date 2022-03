FUMMQ - Ferenc und Magnus Mehl Quartett

feat. Miriam Kacerova, Roman Novitzky, Timoor Afshar, Martí Fernández Paixà A Dance/Jazz Fusion Vol. 3

Bei diesem Projekt arbeitet das mehrfach intertnational ausgezeichnete „Ferenc und Magnus Mehl Quartett“ (FUMMQ) mit vier sensationellen Tänzern des Stuttgarter Balletts zusammen.

Miriam Kacerova, Timoor Afshar, N.N. und Roman Novitzky, welcher auch für die choreographierten Teile des Abends verantwortlich zeichnet.

Bei diesem großen Finale der „Ballett meets Jazz“ Trilogie im Rahmen der Theaterhaus Jazztage 2020, wird die Essenz der vorherigen Dance/Jazz Fusions auf die Bühne gebracht. In dem neu konzipierten Stück mit der Choreographie von Roman Novitzky, das am 12.04.20 am Theaterhaus Premiere feiert, wird der bisher beschrittene Weg konsequent und kompromisslos zu Ende gegangen

Die visuelle Komponente des Tanzes, die in unmittelbarem Bezug zu den live interpretierten Kompositionen und Improvisationen entsteht und sie so auf einzigartige Weise abbildet, erzeugt hierbei eine enorme Kraft und Faszination.

Gemeinsam wird für diesen dritten und letzten Teil der Dance/Jazz Fusion Trilogie ein spezielles, grenzüberschreitendes Programm erarbeitet, dass sowohl freie Elemente als auch choreographierte bzw. arrangierte Passagen und Improvisationen der beteiligten Künstler enthält.

Das Ziel ist hierbei ein Höchstmaß an Interaktion, bei welcher das Element der im Jazz allgegenwärtigen Improvisation, enorme Möglichkeiten bietet und dem Projekt einen ganz besonderen Charakter verleiht.

Ballett und Jazz vom Feinsten!