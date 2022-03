Andreas Schaerer & Hildegard lernt fliegen: The Waves are Rising, Dear!

Der Berner Andreas Schaerner hat sich mit seinen jüngsten Projekten

– von seinem ACT-Debüt, dem revolutionären Orchesterwerk „The Big Wig“ für die Luzern Festspiele, über die Kooperationen mit Michael Wollny und Vincent Peirani bis zu seinem Quartett A Novel of Anomaly – als einer der herausragenden jungen Jazzer Europas etabliert. Als Komponist wie als Sänger, wobei Schaerer kein Jazzsänger im herkömmlichen Sinn mehr ist: Er ist ein Vokalartist, der mit seiner Stimme nahezu jedes Instrument und Geräusch imitieren, vom Crooner bis zum Heldentenor alle Gesangsparts einnehmen und dies auch auf völlig einmalige Art mehrstimmig übereinanderschichten kann. Das Bandprojekt, das ihn damit bekannt machte, das aber zugunsten der anderen Aktivitäten einige Zeit brach lag, ist jetzt wieder am Start: Hildegard Lernt Fliegen.

Andreas Schaerer - voice, human beats

Marco Müller - kontrabass

Benedikt Reising - sax, bassklarinette

Matthias Wenger- saxophon

Andreas Tschopp - tuba, posaune

Christoph Steiner - perc, Marimba