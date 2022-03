Erika Stucky: Stucky undercover // Schnellertollermeier: 5

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Lebenslauf zu beschreiben. Da sind einmal die Lebensfakten, zum Beispiel: geboren in San Francisco – als Kind Schweizer Eltern in den USA der Sechziger Jahre.

Dann im Alter von neun Jahren: Erika Stuckys Eltern kehren in die Schweiz zurück. Für Erika selber ist es keine Rückkehr, sondern ein Auswandern von ihrer Hippie-Welt in eine ihr völlig neue Heimat mit Jodel und Talerschwingen, Alphörnern und einer Lehrerin, die Hula Hoop-Tänzerin nicht als richtigen Beruf sieht, mit dem Erika einst ihren Lebensunterhalt verdienen könnte. Und doch: Erika Stucky ist heute eine der bekanntesten und gefragtesten Jazzmusikerinnen und Performerinnen Europas – eben wegen dieser ungewöhnlichen Biographie, die sich immer in Erika Stuckys Musik und Programm-Konzepten niederschlägt.

Schnellertollermeier: 5

Andi Schnellmann – electric bass, electric guitar on Animate Become

Manuel Troller – electric git

David Meier – drums & perc

Es gibt Bands, die schöne, intensive Konzerte spielen, sich verbeugen und nach Hause gehen – und es gibt Bands, die Türen aufstossen, die Zeit anhalten und sich mit einer klaren Haltung in die Erinnerung des Publikums einschreiben. Schnellertollermeier sind eine solche Band. Wer sie einmal live erlebt hat wird das bestätigen, und wer ihre Musik zu beschreiben versucht, verwendet meist Adjektive wie überwältigend, minimalistisch, brutal, präzise, monumental, zornig, kontrolliert, fesselnd oder radikal. Bassist Andi Schnellmann, Gitarrist Manuel Troller, und Schlagzeuger David Meier gelingt es, diese Widersprüche zu vereinen und in eine neue, unruhige Ordnung zu bringen.

Erika Stucky - voc, accord, film

Hans Feigenwinter - piano, keyboard

Thomy Jordi - bass, e-bass