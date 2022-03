Roland Baisch & Count Baischy Swingtett: Einen auf die Liebe

„Songs for swingin’ lovers“ und „Only the lonely“ - so heißen zwei der legendärsten Alben von Frank Sinatra, in denen alle Facetten der romantischen Liebe in unvergleichlichen Songs behandelt werden. Diese zeitlosen Lieder dürfen niemals in Vergessenheit geraten! Da trifft es sich gut, dass Roland Baisch seit vielen Jahren die swingenden Klassiker des American Songbooks ins Deutsche übersetzt und auch eigene Lieder im Stile eines Cole Porter schreibt. Die schönsten Songs von Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin und himself zelebriert Roland Baisch nun in seinem neuen Programm „Einen auf die Liebe“.

Unterstützt wird er dabei von einer absolut hochkarätig besetzten Band: Unter der Leitung des Gitarristen Frank Wekenmann spielen Paul Heller (Saxofon), Axel Schlosser (Trompete), Thilo Wagner (Piano), Veit Hübner (Bass) und Meinhard Jenne (Schlagzeug)!

Wer Roland Baisch kennt, der weiß, dass auch in einem Musikprogramm der Humor keinesfalls zu kurz kommt und die Präsentation ebenso lässig swingt wie die Musik. Erinnerungen an Hildegard Knef und Caterina Valente werden geweckt, manchmal schimmert etwas Harald Juhnke durch – Entertainment auf höchstem Niveau!

Roland Baisch - voc, git

Frank Wekenmann - git

Paul Heller - sax

Axel Schlosser - tp

Thilo Wagner- piano

Veit Hübner - bass

Meinhard Jenne - drums