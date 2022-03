Daniel Garcia Trio meets Gerardo Nuñez, Carmen Cortés & Ariel Bringuez: Flamencojazz

Vor 55 Jahren ließ Joachim Ernst Berendt gewissermaßen den Flamenco-Jazz erfinden, mit einem Konzert beim Berliner Jazz Fest und der dazugehörigen Plattenaufnahme vom Pedro Iturralde Quintet mit dem unvergessenen Paco De Lucia.

Inzwischen hat sich, auch dank einiger »spanischer« Meilensteine von Stars wie Miles Davis oder Chick Corea, ein eigenes Subgenre daraus gebildet. Dessen herausragendster junger Interpret, der Pianist Daniel García, erinnert am Ursprungsort an dieses historische Ereignis, gemeinsam mit seinem Trio (Reinier »El Negrón« am Kontrabass und Shayan Fathi am Schlagzeug) sowie dem grandiosen Flamenco-Gitarristen Gerardo Nuñez und dem Tenorsaxofonisten und Flötisten Jorge Pardo als Gäste.

Daniel Garcia - piano

Reinier Elizarde - bass

Shayan Fathi - drums

Gerardo Nuñez - git

Carmen Cortés - Tanz

Ariel Bringuez - sax