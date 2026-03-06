Frank Eberle – Yaron Stavi

Duos im Jazz gibt es in verschiedensten Konstellationen, von denen die Variante Klavier – Kontrabass eine der natürlichsten und naheliegendsten ist.

Denn auch in größeren Ensembles agieren die beiden Instrumente als Teil der Rhythmusgruppe in enger Abstimmung miteinander.

Losgelöst aus diesem Kontext wollen Frank Eberle und Yaron Stavi ihre Zwiesprache intensivieren und dabei auch Grenzen überwinden. Das gilt auch für die Stilistik ihres Repertoires, welche sich unterschiedlicher Facetten des Jazz bedient: Swing, Latin, Bop, lyrische Balladen, u.a.

Frank Eberle gilt als einer der vielseitigsten Pianisten der Region. Immer wieder tut er sich auch durch eigene Projekte hervor, für die er komponiert und arrangiert.

Yaron Stavi wurde Bass spielen quasi in die Wiege gelegt. Klassisch ausgebildet hat er eine Virtuosität erlangt, die seinesgleichen sucht. Er ist nicht nur in Jazz Manouche Kreisen ein gefragter Bassist. Konzerte führen ihn über den ganzen Globus.