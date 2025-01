Frank Eberle Quartett

Die Musiker wollen ihr Publikum in die Welt des klassischen Jazz entführen, bestehend aus Swing, Blues und Storytelling-Songs. Zu hören sind individuelle Versionen bekannter Lieder aus der Feder von George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Irving Berlin und einigen anderen Vertretern der klassischen Epoche. Ergänzt werden diese durch Eigenkompositionen und Arrangements, die sich entweder stilistisch geschmeidig einfügen oder das Programm auf interessante Weise bereichern.

Kein Zweifel, dass sich die Inspiration an diesem Abend nicht lange wird bitten lassen...! Der in Waiblingen geborene Pianist Frank Eberle wurde mit 19 Jahren erster Preisträger des Landeswettbewerbs von „Jugend musiziert" in Baden-Württemberg und begann anschließend ein Jazzklavierstudium am Hermann-Zilcher-Konservatorium in Würzburg, dem ein Studium an der Musikhochschule Mannheim mit dem Abschluss Diplom Jazzklavier und Diplom Komposition/Arrangement folgte. Eberle war Mitglied im Bundesjazzorchester. Lehraufträge hatte er an den Musikhochschulen Mannheim und Nürnberg-Augsburg. Besetzung:Lukas Wögler – saxFrank Eberle – pYaron Stavi – bFelix Schrack – dr