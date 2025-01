Mit Bestsellerautor Frank Goldammer.

Die fesselnde Krimireihe von Bestsellerautor Frank Goldammer entführt die Leser in das geteilte Deutschland der Nachkriegszeit. In den Mittelpunkt seiner Romane stellt er den Kriminaloberkommissar Max Heller, der sich in einem Strudel aus mysteriösen Todesfällen und politischen Intrigen wiederfindet. Frank Goldammer, geboren 1975 und ein gelernter Handwerksmeister, entdeckt früh seine Leidenschaft für das Schreiben. Seine historischen Kriminalromane um den Dresdner Kommissar Max Heller begeistern regelmäßig die Leserinnen und Leser und finden sich auf den Bestsellerlisten wieder. Heute lebt der

Autor als freier Schriftsteller in seiner Heimatstadt Dresden.

Dauer: 1,5 Stunden (ohne Pause)