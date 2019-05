Frank Harsch - Die Sturzflut

Vorwort zum Buch: Norbert Acker - Redakteur beim Haller TagblattDie Bilder der Verwüstungen in Braunsbach durch die Sturzflut vom 29. Mai 2016 sind um die ganze Welt gegangen. Es erscheint immer noch unglaublich, dass durch die Lawine aus Schlamm, Geröll, Steinen und Holz keine Todesopfer zu beklagen waren.Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch hat sich in den vergangenen Jahren neben seiner Hauptaufgabe – dem Wiederaufbau der Hohenloher Kochertalgemeinde – darangemacht, seine Erinnerungen an diesen Schicksalstag aufzuschreiben. In diesem Buch berichtet er aus seiner Sicht vom Abend der Flut, den Tagen der Katastrophenabwehr, dem Wiederaufbau sowie von Menschlichkeit und persönlichen Erlebnissen.