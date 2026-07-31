Frank Hoppmann lebt und arbeitet in Münster. Er zeichnet für Zeitschriften und Magazine, darunter die Welt am Sonntag, das Rolling Stone Magazin, das Satiremagazin Eulenspiegel sowie das manager magazin. Weitere Veröffentlichungen erschienen unter anderem im Stern und in der Süddeutschen Zeitung.

Nach dem Abitur im Jahr 1994 studierte er Design mit den Schwerpunkten Zeichnen, Illustration und Druckgrafik an der Fachhochschule Münster.

Der renommierte Porträtkarikaturist zählt unbestritten zu den führenden Meistern seines Metiers. Frank Hoppmann erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den World Press Cartoon Award in Lissabon, den Deutschen Karikaturenpreis in Dresden sowie den Großen Thomas-Nast-Preis.

Seine Werke wurden in nationalen und internationalen Ausstellungen präsentiert, unter anderem im Musée Tomi Ungerer in Straßburg und im Goethe-Institut Paris.