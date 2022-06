Frank-Markus Barwasser steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Von 1998 bis 2015 war er bei ARD und ZDF mit seiner satirischen Talkshow „Pelzig hält sich“ zu sehen.

Gemeinsam mit Urban Priol gab er bis 2013 den Gastgeber in der ZDF-Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“. Aber am liebsten stand und steht er auf der Bühne, und das gibt er auch zum Besten… Pelzig kommt mit seinem neuen Kabarettprogramm „Der wunde Punkt“ zu Ihnen in die Region. Lassen Sie sich diesen Termin nicht entgehen!