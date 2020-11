Frank Muschalle Solo

Swingender Blues und Boogie Woogie, rollende Bässe, ein tirilierender Diskant

Frank Muschalle ist seit über 25 Jahren in ganz Europa auf Tournee und zählt zu den international gefragtesten Boogie - Woogie Pianisten. Seit 18 Jahren besucht er immer wieder den Club Bastion in Kirchheim, oft mit anderen Musikern wie Axel Zwingenberger, Jean- Pierre Bertrand, Chase Garrett, Alex Schultz, Engelbert Wrobel, Stephan Holstein, Matthias Seuffert, Dani Gugolz oder Peter Müller und vielen anderen. Als seine wichtigsten musikalischen Einflüsse gelten Albert Ammons, Little Brother Montgomery und Pete Johnson. An diesen zwei Abenden werden neben Interpretationen der Klassiker des Genres auch Eigenkompositionen zu hören sein.

"Seine exzellente Technik versteht der Neu-Berliner jenseits von eingefahrenen Licks ideenreich einzusetzen, das bewies er nicht nur auf zahllosen Solo-Konzerten sondern seit 1993 auch mit seinem Trio...Ob schnell, ob Midtempo, ob bluesig-schlendernd, .... ein kompakt-swingendes Naturereignis", Thorsten Meyer, Jazzpodium

