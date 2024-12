Frank Muschalle & Stephan Holstein

Frank Muschalle (Berlin) ist seit über 25 Jahren auf Tournee und regelmäßig auch im club bastion anzutreffen.

Stephan Holstein (München) ist einer DER Saxophonisten und Klarinettisten in Europa. Er ist im Club ebenfalls kein Unbekannter mehr. Neben seinen Auftritten mit Frank Muschalle war er ebenso beim Open Air 2021 mit Fola Dada ein überraschender Mitspieler. Ein Hans Dampf in allen Gassen, was Flexibilität und Musikalität betrifft.

„Das Duo, das Frank Muschalle mit seinem langjährigen Komplizen, dem Klarinettisten und Saxophonisten Stephan Holstein, bildet, ist ein Musterbeispiel für musikalische Verbundenheit. Es ist ein seltenes Vergnügen, Boogie und Blues auf einem so hohen Niveau gespielt zu hören.“ Académie du Jazz, Alain Tomas, Feb. 2021

Anspruchsvolles Klavierspiel, das blitzschnell, dann subtil, authentisch und jazzig klingt und sich hervorragend mit Stephan Holsteins Klarinetten- und Saxophonspiel kombiniert, das manchmal schwül und sanft sein kann, aber auch sehr kraftvoll…