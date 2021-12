Frank Nopper Abstand? Aufeinander zugehen!

In der Fahrschule lernt jede und jeder, Abstand halten sei die erste Autofahrerpflicht. In Corona-Zeiten ist das Abstandhalten zu einem sich selbst und andere schützenden Gebot geworden.

Doch was bedeutet Distanz zu wahren für das soziale Zusammenleben? Wenn ein gutes Zusammenleben gelingen soll, wenn Differenzen und Streit ausgeräumt werden sollen, dann kann nur eines gelten: Aufeinander zugehen! Frank Nopper, geb. 1961 in Stuttgart, studierte Rechtswissenschaft an der Universität Tübingen und wurde 1997 zum Dr. jur. an der Universität Tübingen promoviert. Seit Februar 2021 ist er Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, zuvor war er von 2002 bis 2021 Oberbürgermeister von Backnang.

Eine Veranstaltung des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus

Constanze Eich (Moderation)