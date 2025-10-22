Frank Out feat. Napoleon Murphy Brock

Seit 2014 stehen mit Frank Out! wieder 4 Original-Mitglieder der deutschen Zappa-Institution Sheik Yerbouti (1992 bis 2011) erfolgreich gemeinsam auf der Bühne.

Unter anderem 2015 gemeinsam mit den Zappa-Alumni Robert „Bobby“ Martin (keys, vocals, sag, Zappa von 1981 bis 1988) und Albert Wing (sax, flute, 1988) zur Aufnahme der Live CD „Frank Out! – Zappa spielt für Bach“.

Bandgründer Thomas Jung und Kai Rothfuchs (mit legendärem Gitarrensound und großem Zylinder) sind seit 1998 wieder gemeinsam am Start – eine denkwürdige Reunion. „Sweet“ George Rademacher Tone-Master und Stunt-Gitarrist der ersten Stunde sowie Drum-Charismatiker und langjährige Kreativbank hinter dem Drumset Marco Steffen sind dabei.