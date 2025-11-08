Ein Weltstar, dem Star- und Medienrummel grundsätzlich fernliegen:

Frank Peter Zimmermann gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zu den großen Geigern unserer Zeit. Technische Mühelosigkeit und tiefe Musikalität machen den mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichneten Künstler zum idealen Partner sämtlicher bedeutenden Orchester, Dirigenten und Kammermusiker. Mit unverwechselbarem Ton und bestechendem Intellekt hat er das vollständige Violin-Repertoire von Bach bis heute eingespielt und auf den Podien der Welt interpretiert. Bei seinem Auftritt im Forum am Schlosspark legt er mit Ludwig van Beethovens Violinkonzert eine Perle zwischen funkelnde musikalische Raritäten.