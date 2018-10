Frank Roberscheuten Hiptett

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Wie soll man Swing im Jahr 2018 definieren? Als antiquierte Kunstform, die lediglich Nostalgiker anspricht.

Oder als unvermittelt wichtigen Teil der Gegenwartsmusik, die sich gerne über ihren „Groove“ definiert, was im Prinzip sowieso nur eine moderne Umschreibung von Swing ist? Wer dem niederländischen Saxofonisten und Klarinettisten Frank Roberscheuten zuhört, der versteht bereits nach wenigen Takten, was Swing 2018 wirklich bedeutet: ein zeitloses, vitales, unverwüstliches Element der aktuellen und zukünftigen Klangwelt.

Für seine Verdienste um die Pflege des Jazz als lebendige und erlebbare Kunstform erhielt Roberscheuten 2016 den Preis „Keeper of the Flame“ vom Park-Lane-Jazz-Club in Osnabrück. Dies liegt vor allem an “The Three Wise Men” und “The Three Tenors Of Swing, den beiden festen Formationen des 55-Jährigen. Zudem organisiert Roberscheuten Swingfestivals und tourt regelmäßig um den Globus. Mit seinem Projekt Swing 2018 will der leidenschaftliche Instrumentalist den klingenden Beweis liefern, dass Swing gerade im Zeitalter von Computerbeats und elektronischen Loops über eine ganz besondere Strahlkraft verfügt. Die hochkarätige Band mit vier Musikern aus zwei Kontinenten präsentiert Stile vom frühen Jazz bis hin zum Bebop, vom Dixieland bis zum Blues. Ein Festabend für die Sinne, der unter Garantie den Nerv jeder Generation trifft.