Frank Rudkoffsky liest aus "Fake"

Eben noch träumten die Stuttgarter Sophia und Jan von der großen Karriere und einer Weltreise, dann verändert ein Baby alles. Max schreit unentwegt und bringt Sophia an die Grenzen ihrer Belastbarkeit - bis sie heimlich ein Ventil für ihren Frust findet: das Internet! Eben dort hütet der erfolglose Journalist Jan ein Geheimnis, das ihn in die Schusslinie aggressiver Trolle und das Wohl der Familie in Gefahr bringt. Ein tragikomischer Roman über junge Eltern im Stuttgarter Westen, die zwischen Kind, Karriere und dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit ihren moralischen Kompass verlieren, über Vertreter einer Zeit, in der die Frustrierten und Wütenden immer mehr den Ton angeben und die Wahrheit auf dem Spiel steht.

Frank Rudkoffsky (*1980) lebt in Stuttgart und ist Autor, Journalist, Blogger und seit 2011 Mitherausgeber der Literaturzeitschrift ]trash[pool. Sein Debütroman »Dezemberfieber« erschien 2015 im Verlag duotincta, im selben Jahr war er auch Teil des Herausgeberteams der E-Book-Anthologie »Blogger schreiben für Flüchtlinge» bei Mikrotext. Sein zweiter Roman »Fake» wurde 2019 für die Hotlist – dem Literaturpreis der unabhängigen Verlage – nominiert. 2021 erhielt er ein Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg.

Einlass: 19:30 Uhr

CORONA-HINWEISE

Besucher*innen benötigen einen Impf- oder Genesenennachweis bzw. einen Nachweis über einen negativen Corona-Test. Von der Nachweispflicht ausgenommen sind symptomfreie Schüler*innen (Vorlage Schülerausweis) und Kinder, die noch nicht eingeschult sind.

Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis am Einlass bereit:

• Geimpfte

Nachweis: vollständige Schutzimpfung, die mindestens 14 Tage zurück liegt

• Genesene

Nachweis: positiver PCR Test, der mindestens 28 Tage und längstens 6 Monate zurück liegt

• Getestete

Nachweis: negativer Antigen-Schnelltest (max. 24h alt) oder PCR-Test (max. 48h alt) von einer zur Testung berechtigten Institution

Es besteht Maskenpflicht am Platz.

VORVERKAUFSSTELLEN IN SCHORNDORF

Tickets in Kürze bei allen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar.

In Schorndorf:

Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5, Tel.: 07181 62370

Buchhandlung Osiander, Marktplatz 14, Tel.: 07181 920100

MKT Ticket, Kirchgasse 14, Tel.: 07181 92 94 51