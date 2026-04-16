Frank Sauer: Sauer machts lustig

Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

Der Gedanken-Komikaze mit der ausgefallenen Frisur hat seine zahlreichen Programme durchforstet und für Sie seine schönsten Lieblingsnummern zu einer explosiven Mischung mit bodenbebendem Lustizitätslevel zusammengestellt. 

Denn Sauer ist nicht nur klug, sondern macht auch lustig. Mit unbändigem Witz, unschlagbarem Charme und selten gewordener Intelligenz zieht er seit vielen Jahren seine Zuschauer in seinen Bann, wenn er sprudelnde Absonderlichkeiten auf die Bühnen brettert, die die Welt bedeuten. Wer den verpasst, ist selber schuld. Mit einem lachenden und einem grinsenden Auge verbindet der hirnblitzige Denkdreher Kabarett und Comedy so genial, hintersinnig, frech und temporeich wie sonst kaum einer. 

Kommen Sie zu dieser großartigen Best-of-Show, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Denn was braucht man zum Leben? Sauer-Stoff!

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Kabarett der Galgenstricke
Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar
Theater & Bühne
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