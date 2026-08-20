Frank Sauer: Sauer machts lustig

Sauer – „Best of“ – Der Gedanken-Komikaze mit explosiver Mischung und bodenbebendem Lustizitätslevel

Der Gedanken-Komikaze mit der ausgefallenen Frisur hat seine zahlreichen Programme durchforstet und für Sie seine schönsten Lieblingsnummern zu einer explosiven Mischung mit bodenbebendem Lustizitätslevel zusammengestellt. Denn Sauer ist nicht nur klug – er macht auch lustig!

Mit unbändigem Witz, unschlagbarem Charme und selten gewordener Intelligenz zieht er seit vielen Jahren sein Publikum in seinen Bann. Wenn er sprudelnde Absonderlichkeiten auf die Bühne brettert, die die Welt bedeuten, wird eines klar: Wer den verpasst, ist selbst schuld!

Mit einem lachenden und einem grinsenden Auge verbindet der hirnblitzige Denkdreher Kabarett und Comedy so genial, hintersinnig, frech und temporeich wie kaum ein anderer.

Kommen Sie zu dieser großartigen Best-of-Show, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Denn was braucht man zum Leben? Sauer-Stoff!