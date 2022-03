× Erweitern Frank Turner & The Sleeping Souls

Es dürften global nur wenige Künstler*innen dermaßen unter der angespannten Lockdown-Lage der letzten 20 Monate gelitten haben wie der ebenso nah-wie fühlbare Punk-Troubadour der Postmoderne, FRANK TURNER.

Zum einen, weil es tatsächlich kaum vergleichbare Musiker*innengibt, die mit einem solchen Engagement und Drang fast pausenlos jede Konzertbühne bespielen, auf der sich eine Gitarre und ein Mikro einstöpseln lassen (in Zahlen: rund 3.000 Shows vor insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen innerhalb von 15 Jahren Solokarriere). Und zum anderen, weil FRANK TURNERs einzigartiges „Lost Evenings“-Festival, das er ein Mal jährlich an einem besonderen Ort veranstaltet und welches im vergangenen Jahr erstmals in Berlin stattfinden sollte, als eine der ersten Großveranstaltungen im Frühjahr 2020 gecancelt werden musste.

Dennoch kann ein derart von der Kunst und dem konzertanten Kollektiverlebnis Getriebener wie FRANK TURNER auch in Zeiten eines Lockdowns nicht einfach untätig daheim sitzen und Gitarrenläufe üben. Entsprechend dürfte man kaum Artists finden, die sich ihr Publikum in den zurück liegenden Monaten derart regelmäßig und extensiv per Livestream ins heimische Wohnzimmer holten. Auch dabei ging es nicht nur ums Musik machen, sondern um einen existenziellen Mehrwert: Im Rahmen seiner zahllosen, teils spontananberaumten Livevideo-Sessions sammelte e rknapp 300.000 britische Pfund ein zur Unterstützung und Rettung zahlloser kleiner Liveclubs in ganz Großbritannien (sowie einigen internationalen Clubs, darunter auch das Hamburger Molotow)-ein Engagement, für das er mit dem bedeutenden „Music Venues Trust Award“ ausgezeichnet wurde für sein „Outstanding Achievement for Grassroots Music Venues“. Denn auch, wenn Turner nun schon seit vielen Jahren und Tourneen meist die größeren Hallen füllt, weiß er, wo er herkommt und was ein „Punkrocker by heart“ seiner Szene und Subkultur schuldig ist. Fast selbstverständlich auch: Neben all dieser Umtriebigkeit komponierte Turner während der Monate des Stillstands gleich noch sein nächstes, mittlerweile neuntes Studio-Album „FTHC“, das für den 11. Februar 2022 angekündigt wird und garantiert denselben Weg nehmen wird wie die vier Vorgänger: