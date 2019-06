Frank Wekenmann Trio

Die drei Tübinger Frank Wekenmann, Florian Dohrmann und Chris Barchet widmen sich dem Andenken und Schaffen des leider in Vergessenheit geratenen Cousin 2. Grades von Duke Ellington. Hank "Dude" Ellington versuchte in den 1930er Jahren den Jazz mit der Country Musik zu verbinden, was ihn zuerst nach West Virginia und dann ins gesellschaftliche Abseits beförderte. Er beeinflusste kaum einen seiner Zeitgenossen und sein Wirken blieb erstaunlich folgenlos. Die Zeit war damals offensichtlich noch nicht reif fürCountry Jazz–ist sie es jetzt?