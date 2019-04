Franken in Bildern

Der "Fränkische Künstlerkreis im Atelier 20" zeigt Bilder mit fränkischen Motiven in unterschiedlichen Techniken und Ausdrucksformen. Dabei wird auch an die Tradition von Dinkelsbühl als Malerstadt erinnert und es werden unter anderem Motive, die um 1900 gemalt wurden, den heutigen Ansichten und aktuellen Techniken gegenüber gestellt.Der "Fränkische Künstlerkreis im Atelier 20" ist ein loser Zusammenschluß von Malern aus Mittelfranken. Die Mitglieder treffen sich seit vielen Jahren zum gemeinsamen Malen und zur Fortbildung.Die an der Ausstellung beteiligten Künstler haben bereits zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen durchgeführt.