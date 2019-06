Frankenstein // Sommertheater

Der junge Wissenschaftler Victor Frankenstein, der auf seiner Suche nach dem menschlich Möglichen das Unmögliche vollbringt, erschafft letztlich eine menschenähnliche Kreatur mit immensen Kräften. Doch dann erschrickt er selbst vor diesem u. a. aus Leichenteilen zusammengeflickten Wesen und weigert sich entsetzt, Verantwortung für seine Schöpfung zu übernehmen.

So entkommt der riesenhafte Mann - kaum zum Leben erwacht - der Obhut seines Schöpfers und versucht, sich allein durchzuschlagen. Wegen seiner bescheidenen Ansprüche funktioniert das zunächst auch recht gut, wenn er nur nicht von wachsender Sehnsucht nach Gesellschaft geplagt würde. Doch überall wo er Menschen begegnet, fliehen diese panisch vor ihm. Schließlich wendet er sich verzweifelt mit der sehnlichen Bitte um eine Gefährtin an seinen Schöpfer. Doch dieser hat inzwischen die Gefahr, die von diesem unberechenbaren Wesen ausgeht, erkannt und weigert sich, diesem zukunftsträchtigen Wunsch zu entsprechen: selbst als ihn sein Monster erpresst und ihn und seine Liebsten in Lebensgefahr bringt, will er nicht nachgeben, ist ihm doch schmerzlich aber viel zu spät die fatale Tragweite seines Wirkens deutlich geworden.

Diverse Grusel-Filme und -Erzählungen haben Mary Shelleys menschengeschaffenes Monster scheinbar unsterblich gemacht. Doch die wirkliche Geschichte in ihrer ganzen Poesie, Vielschichtigkeit und Tiefe, in der nicht nur die Ängste der Menschen, sondern auch sehr nachvollziehbar die des künstlich geschaffenen Wesens dargestellt werden, kommen darin häufig gar nicht vor. In dieser neuen Fassung mit Elementen des Erzähltheaters und dem dank versierter Schlagzeuger spannenden live erzeugten Soundtrack wird diese großartige Geschichte, auch um die Liebe des jungen Wissenschaftlers, um Verantwortung, Mitleid und Ausgrenzung auf die Bühne im Spitalhof gebracht.

Regie/Musik Heiner Kondschak

Kostüme Leonie Adami

Mit Christian Dähn, Jakob Dinkelacker / Joachim Gröschel, Thomas B. Hoffmann, Heiner Kondschak, Anne Leßmeister, David Liske, Chrysi Taoussanis, Daniel Tille

Bei schlechter Witterung wird die Vorstellung in die Tonne 1 (Jahnstraße 6) verlegt. Informationen über den Spielort erhalten Sie ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn als Telefonansage unter tel. 07121 93770.