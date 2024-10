Diese Erzählung über die Verantwortung des Menschen für seine Schöpfung ist bis heute von Relevanz. Es spielt das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen.

Der indonesische Vulkan Tambora schleudert 1815 gewaltige Mengen Asche in die Atmosphäre, das Folgejahr wird zum „Jahr ohne Sommer“. Weltweit verdunkelt sich der Himmel, und führende Köpfe der englischen Romantik, darunter Lord Byron und Mary Shelley, werden in einem Haus am Genfer See eingeschlossen. Man diskutiert am Kamin über Darwins Evolutionstheorie und startet einen Wettbewerb: Wer erfindet die unheimlichste Schauergeschichte?

So entstand Mary Shelleys faszinierende Horrorgeschichte von Frankenstein, dem Schöpfer eines künstlichen Wesens aus Leichenteilen. Diese Erzählung revolutionierte die phantastische Literatur, gilt als Pionier des Science-Fiction-Genres und prägte das Bild des Horrorfilmcharakters. Frankenstein ist jedoch nicht nur ein Gruselklassiker, sondern auch eine tiefgründige Reflexion über Menschlichkeit, Wissenschaftsethik und das Verhältnis von Natur und Kultur.

Dauer: ca. 2 Stunden

Einführung im Foyer ab 19:15 Uhr