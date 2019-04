Frankey & Sandrino im Kowalski - Support Wernermaier

Familie Acamar ist zurück und hat den Stick randvoll mit neuen Produktionen dabei: Frankey & Sandrino haben mit „Acamer“ (Track of the Season, Ibiza DJ Awards 2015) eine der prägnantesten Deep-House-Hymnen in diesem Jahrzehnt veröffentlicht und gelangten zurecht in die Innervisions-Cloud – und biste da mal drin, kommste so schnell nicht mehr raus.

Und dank diesem Übertune und dem guten Umfeld, in dem sie sich niedergelassen, hat sich ihr Leben als DJs, Live-Setter und Produzenten in den letzten vier Jahren kräftig gejetsetted – ohne sich auf dem einen großen Hit auszuruhen. Frankey & Sandrino haben immer wieder neues Material und Remixe (u.a. für den Techno-Classic „Domino“ von Oxia) nachlegt, bei höchsten Qualitätsstandards versteht sich.

Das gilt auch für ihre Performance: Während Sandrino vor einem klassischen DJ-Setup steht, agiert Frankey mitunter parallel als Liveact an den Reglern. So ergibt sich eine außergewöhnliche Fusion aus DJ- und Live-Set.

Support kommt vom guten Gewissen der schwäbischen elektronischen DJ- und Klangkunst: Wernermaier. Ergibt viermal highest Clubkultur-Level und garantiert keinen Scheiß. Nerd-Treffen wie in einem Hackerspace, nur anders. Ganz anders.