Das FRANKFURT JAZZ TRIO wurde 1998 von Thomas Cremer gegründet.

Im neuen Programm beleuchtet das Trio – stilistische Grenzen überschreitend – Werke amerikanischer und europäischer Komponisten, widmet sich aber vermehrt auch eigenen Kompositionen. Thomas Cremer war auf zahlreichen Festivals und bei vielen Rundfunk- und Fernsehproduktionen zu Gast, im Auftrag des Goethe-Instituts in Afrika und Osteuropa auf Tour und gründete 1994 die Gruppe AXIS. 2012 erhielt er den Hessischen Jazzpreis. Olaf Polziehn, geboren in Ludwigsburg, hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf eines der gefragtesten Jazzpianisten Europas erspielt. Konzerte mit Musikern wie Randy Brecker, Quincy Jones, Patti Austin, Al Foster, Horacio Hernández und anderen unterstreichen dies. Martin Gjakonovski, geboren in Skopje, lernte ab dem sechsten Lebensjahr Geige und wechselte mit 14 Jahren zum Kontrabass. 1991 kam er nach Deutschland, um an der Hochschule für Musik Köln zu studieren. Sein wichtigster Mentor und Bandleader war Dusko Gojković.