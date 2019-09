Der Bus startet um 6.45 Uhr in Tübingen, Busbahnhof Europaplatz Touristikparkspur. Zustieg 7.00 Uhr in Reutlingen, alter Omnibusbahnhof Steig 1. Zustieg 7.10 Uhr in Reutlingen, Tannenberger Straße.

Wie jedes Jahr bietet OSIANDER eine Fahrt zur Frankfurter Buchmesse an, Ehrengast 2019 ist Norwegen. Wir fahren mit einem komfortablen Reisebus und treffen etwa gegen 10 Uhr auf dem Frankfurter Messegelände ein. Dort steht Ihnen der Tag zur freien Verfügung. Um 18.00 Uhr fahren wir nach einem interessanten Messebesuch wieder zurück.