Französisch – Einstiegskurs

In diesem Einstiegskurs für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse widmen wir uns den ersten Grundzügen der französischen Sprache.
Wir orientieren uns dabei am Arbeitsbuch „On y va! - A1: Der Französischkurs“
bis
Stadtschule Gaildorf Kanzleistr. 2, 74405 Gaildorf
In diesem Einstiegskurs für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse widmen wir uns den ersten Grundzügen der französischen Sprache.
Wir orientieren uns dabei am Arbeitsbuch „On y va! - A1: Der Französischkurs“
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH