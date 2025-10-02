Französisch – Einstiegskurs

Stadtschule Gaildorf Kanzleistr. 2, 74405 Gaildorf

In diesem Einstiegskurs für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse widmen wir uns den ersten Grundzügen der französischen Sprache.

Wir orientieren uns dabei am Arbeitsbuch „On y va! - A1: Der Französischkurs“

