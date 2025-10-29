Französische Filmtage

Seit 1984 bieten die Französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart eine ungewöhnliche Bandbreite an Filmen aus der gesamten Frankophonie.

Als größtes Schaufenster des frankophonen Kinos in Deutschland präsentieren die Französischen Filmtage die neuesten Lang- und Kurzfilme aus der gesamten Frankophonie, spannende Retrospektiven, Filme für Kinder, Jugendliche und Schulklassen, Hommagen und ein Ciné-Concert in Tübingen, Stuttgart, Rottenburg und Reutlingen. Die diesjährige Ausgabe des Filmfestivals hält viel Bewährtes sowie ein paar Neuerungen bereit, unter anderem ein Kinder- und Familienprogramm.

Die 42. Festivalausgabe bringt etwa 60 Langfilme in die Kinos der Region. Eine hochkarätig besetzte internationale Jury sieht während des Festivals im "Internationalen Wettbewerb" erste und zweite Langfilme und vergibt den Filmtage Tübingen Preis. Außerdem küren unsere Jugendjurys in Tübingen und Stuttgart sektionsübergreifend jeweils einen eigenen Siegerfilm.

Und Sie als Besucher:in sind während der Filmtage eingeladen, Ihren Lieblingsfilm aus der Sektion Horizonte auszuwählen und so - gemeinsam mit allen anderen Festival-Besucher:innen - den Publikumspreis zu vergeben.