Französische Filmtage

Seit 1984 bieten die Französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart eine ungewöhnliche Bandbreite an Filmen aus der gesamten Frankophonie.

Als größtes Schaufenster des frankophonen Kinos in Deutschland präsentieren die Französischen Filmtage die neuesten Lang- und Kurzfilme aus der gesamten Frankophonie, spannende Retrospektiven, Filme für Kinder, Jugendliche und Schulklassen, Hommagen und ein Ciné-Concert in Tübingen, Stuttgart, Rottenburg und Reutlingen.

Die zahlreichen internationalen Gäste aus Frankreich, der Schweiz, Belgien, Québec und dem französischsprachigen Afrika sorgen für einmalige Begegnungen und eine unvergleichliche Festivalatmosphäre.

Dazu trägt auch das umfangreiche Rahmenprogramm bei, das Filmgespräche, Begegnen mit Künstler:innen, Diskussionsveranstaltungen und musikalische Events umfasst.

Insgesamt locken knapp 200 Filmvorführungen und Veranstaltungen jedes Jahr rund 15.000 Zuschauer:innen in die Kinosäle. Krönendes Highlight und Abschluss des Festivals stellen dabei die Preisverleihungen in verschiedenen Kategorien dar.