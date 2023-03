Französische Sonderführung: Ludwigsburg – en un clin d'œil

Ab dem 17. Jahrhundert wurde Französisch die Hofsprache des europäischen Adels und somit parlierte man auch am absolutistischen Hof von Ludwigsburg ausschließlich en français. Das Residenzschloss selbst wurde gebaut nach dem barocken Vorbild von Versailles in Frankreich und auch Mode und Speisen waren dem französischen Hof von Sonnenkönig Louis XIV. nachempfunden. Aber auch sonst finden sich noch heute zahlreiche Einflüsse Frankreichs in Ludwigsburg wieder dank der mehr als 700 Jahre dauernden württembergisch-französischen Beziehungen. Diese Führung bietet einen kleinen Überblick zur Ludwigsburger Stadtgeschichte und allen, die die französische Sprache lieben, die Möglichkeit, diese zu hören, aufzufrischen oder ein wenig Konversation zu betreiben. Der sprachliche Genuss wird abgerundet mit einer kleinen kulinarischen Überraschung.

À partir du XVIIe siècle, le français est devenu la langue de cour de la noblesse européenne et ainsi la cour absolutiste de Ludwigsburg ne conversait qu'en français. Le château résidentiel lui-même a été construit sur le modèle baroque du château de Versailles en France. La mode et la gastronomie ont également été calquées sur la cour française du Roi Soleil Louis XIV. Mais il existe encore de nombreuses autres influences françaises à Ludwigsburg grâce aux relations entre le Wurtemberg et la France qui remontent à plus de 700 ans. Cette visite guidée donne un bref aperçu de l'histoire de Ludwigsburg et offre à tous ceux qui aiment la langue française l'occasion de l'écouter, de la rafraîchir ou d'engager une petite conversation. Le plaisir linguistique est complété par une petite surprise culinaire.

Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss: jeweils am Vortag bis 18.00 Uhr.

Treffpunkt: am Brunnen im mittleren Schlosshof des Residenzschlosses

Dauer: ca. 90 Minuten

Gästeführerin: Béatrice Ensinger

Kontakt und Reservierung:Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Diese Führung ist auf Anfrage auch für Gruppen buchbar.