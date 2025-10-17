Französischer Abend - Chorale Cantanous

Die gesangsfreudige Gruppe Frankophiler und Französinnen aus Reutlingen und Umgebung unter der musikalischen Leitung von Mari Vihmand präsentiert eine bunte Mischung französischer Chansons.

"Chorale Cantanous" - eine gesangsfreudige Gruppe Frankophiler und Französinnen aus Reutlingen und Umgebung unter der musikalischen Leitung von Mari Vihmand präsentiert eine bunte Mischung französischer Chansons. Mit dabei sind sowohl Klassiker wie z.B. "Les Champs-Élysées" oder "Natalie", als auch neuere Popsongs.

Herzliche Einladung an alle, ob mit oder ohne Französischkenntnisse. Wir stellen unsere Liedtexte, die von tiefsinnig bis partyfroh reichen, auch kurz auf Deutsch vor.

Der konzertante Abend wird garniert mit humorvollen Blicken auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der französischen und deutschen Sprache und deren Anwendung.