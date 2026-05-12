Französischer Abend mit Alexander Oetker

Eine laue Sommernacht, südfranzösisches Flair und dazu einer der bekanntesten Autoren Deutschlands: Alexander Oetker kommt nach Süßen! Er entführt seine Zuhörer auf den Spuren der Commissaires Luc Verlain und Léon de Cavallier sowie seines neuen Romans „Das Lavendelkloster“ in den Süden Frankreichs. Als guter Kenner französischer Lebensart – er hat viele Jahre in Paris gelebt und unter anderem einen Sternerestaurantführer veröffentlicht - und trefflicher Erzähler erwartet seine Gäste ein unvergesslicher Abend!