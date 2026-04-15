Französischer Markt Leonberg

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Marktplatz Altstadt Marktplatz 7, 71229 Leonberg

An diesen Tagen verwandelt sich der Marktplatz in Leonberg in einen französischen Gourmetmarkt.

Alle Besucher sind herzlich eingeladen, ein wenig das Ambiente Frankreichs zu genießen.

Es werden vielerlei frische Produkte aus der Provence, der Bretagne oder den Pyrenäen angeboten.

Eine Vielfalt an prämierten Käse-, und Wurstspezialitäten sowie Wein, Crémant, Champagner und Apfelcidre.

Ofenfrische, duftende Flammkuchen, frisch gebackenes Brot, Honig, Macarons, Lavendel, Seifen und vielerlei mehr, lassen den Einkauf zu einem Erlebnis werden.

Vive la France und, für alle, die auf dem Markt fündig werden: Bon appétit!

Veranstaltungszeiten: 

Donnerstag, den 7. Mai von 10 bis 19 Uhr

Freitag, den 8.Mai von 10 bis 22 Uhr

Samstag, den 9.Mai von 10 bis 22 Uhr

Info

Marktplatz Altstadt Marktplatz 7, 71229 Leonberg
Märkte
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