Freitag bis Sonntag: Französischer Markt auf dem Marktplatz.
Freitag 10-19 Uhr.
Samstag 10-22 Uhr.
Sonntag 12-19 Uhr.
Freitags lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr mit buntem Rahmenprogramm und Kunsthandwerkermarkt.
bis
Marktplatz Rottenburg Marktplatz, 72108 Rottenburg am Neckar
Freitag bis Sonntag: Französischer Markt auf dem Marktplatz.
Freitag 10-19 Uhr.
Samstag 10-22 Uhr.
Sonntag 12-19 Uhr.
Freitags lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr mit buntem Rahmenprogramm und Kunsthandwerkermarkt.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH