Französischer Markt

Marktplatz Rottenburg Marktplatz, 72108 Rottenburg am Neckar

Freitag bis Sonntag: Französischer Markt auf dem Marktplatz.

Freitag 10-19 Uhr.

Samstag 10-22 Uhr.

Sonntag 12-19 Uhr.

Freitags lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr mit buntem Rahmenprogramm und Kunsthandwerkermarkt.

