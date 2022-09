Im Rahmen der Interkulturellen Wochen findet erstmals ein französischer Markt auf dem Göppinger Spitalplatz statt.

An den drei Tagen können Sie französisches Flair in schönem Ambiente genießen und in Urlaubserinnerungen schwelgen.

Es werden französische Köstlichkeiten und Leckereien sowie andere typisch französische Produkte und Waren an rund 10 Ständen angeboten.