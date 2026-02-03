Franz Kafka in Wort und Ton

Franz Kafkas innere Welt zählt zu den faszinierendsten Phänomenen der Literaturgeschichte.

Sie eröffnet nicht nur neue Perspektiven auf das Schreiben selbst, sondern verknüpft existenzielle Fragen nach der Selbstwahrnehmung, Identität und Zugehörigkeit. In dieser konzertanten Lesung lädt der Pianist und Musikwissenschaftler Dr. Roman Salyutov das Publikum ein, die Tiefen von Kafkas Bewusstsein zu erkunden. Ausgewählte Erzählungen des Schriftstellers verschmelzen mit live gespielten Klavierwerken von Felix Mendelssohn, Gustav Mahler und Arnold Schönberg – Komponisten, die ebenfalls von der Suche nach Identität geprägt waren. Gemeinsam begeben wir uns auf die Pfade der kafkaesken Welt, in der das Reale und das Imaginäre untrennbar miteinander verwoben sind. Ein Abend voller Klang, Wort und Reflexion.

Dr. Roman Salyutov ist Konzertpianist, Musikwissenschaftler und Dirigent aus Bergisch Gladbach. Er ist mit Konzerten weltweit unterwegs, leitet selbst mehrere Orchester und ist Organisator verschiedener Kulturprojekte. Alle Informationen zu seiner Person unter www.roman-salyutov.de.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.