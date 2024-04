Franz Kafkas Kurzgeschichten

Franz Kafka: Vom Aufgeben und Weitermachen

In der Reihe „Lyrik ist nicht schwyrik“ geht es heute ausnahmsweise nicht um Lyrik, sondern um kurze Texte von Franz Kafka, der am 3. Juni seinen 100. Todestag hat. Texte wie „Gibs auf“ haben einem ganzen Jahrhundert ihren literarischen Schwung gegeben. Prophetisch, einzigartig und auf kürzester Strecke dicht und kunstvoll verschraubt: Kafka-Texte sind literarische Leckerbissen, die um so besser munden, wenn man ihnen besonders nahe und drauf kommt.

In der Reihe „Lyrik ist nicht schwyrik“ sucht der der Germanist und Journalist Christian Muggenthaler zusammen mit dem Publikum in entspannter und unterhaltsamer Atmosphäre Zugänge zu Dichtern und ihren Gedichten: Gemeinsam werden Texte interpretiert, Schreibtechniken und Dicht-Tricks erkundet, die Wirkung von lyrischer Sprache ausgelotet.