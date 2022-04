Was vor zehn Jahren irgendwie nicht wirklich vollendet wurde, hat Franz Kain jetzt in seinen eigenen vier Wänden endlich umgesetzt. Damals (Premiere von Kain allein daheim war am 10.10.10) ist er durchs Haus marschiert und hat gestöbert.

Jetzt hat er aufgeräumt. Auf dem Dachboden, im Keller, in der Garage, selbst im Kühlschrank hat er sich umgeschaut und so allerlei Wahnwitziges entdeckt. Da werden natürlich wieder Erinnerungen wach. Wie damals, als er sich noch nicht getraut hatte etwas wegzuschmeißen. Die Gefühle für so manches Erinnerungsstück waren einfach zu stark. Also blieb fast alles an Ort und Stelle. Selbst die „Schaffklamotte“ sind fast alle noch da und wurden bis heute nur zum Bruchteil benutzt. Im Gegenteil es kam noch vieles dazu, was „fer dehoamrum“ allemal noch getragen werden können sollte.

„Aber jetzt – es war höchste Zeit für das große Ausmisten! Wie für viele andere Menschen, die ich auf diversen Müllhalden der Region oder in der Autoschlange vor der AVR getroffen habe. Der reinste Wegwerf-Wahnsinn ist entbrannt, auch bei mir“, sagt der wortgewaltige Alltagssatiriker. Und dennoch. es ist immer genügend übrig geblieben. Von der Briefmarkensammlung über Münzen bis zur Schreibmaschine, mit der der gelernte Redakteur so vieles geschrieben hat für Zeitungen und Hörfunk. „Wo fängt man an, wo hört man auf, das ist immer die große Frage, wenn man versucht Ordnung und Platz zu schaffen. Und beim Ausmisten beginnt man auch zu sinnieren. Was ist der große Unterschied zwischen Aufräumen und Wegräumen. Das ist weder dasselbe noch das Gleiche!“

Begleiten Sie Franz Kain durch seinen erneuten Streifzug durch die eigenen vier, nein eher vierzig Wände…