Franz Mayer Experience

Welthits im schwäbischen Original

Man hat es immer schon geahnt: die meisten großen Hits der Popgeschichte sind geklaut! Und zwar schnöde abgekupfert von ursprünglich schwäbischen Songs aus dem letzten Jahrhundert. Vor allem amerikanische und britische Besatzungssoldaten bedienten sich am reichen musikalischen Erbe des Ländle. So entstanden Welthits wie „Rebel Yell“, „Locomotive Breath“ oder „Baker Street“, während die Originale aus dem schwäbischen Untergrund fast in Vergessenheit gerieten.

Was dann als coole englischsprachige Poplyrik Geschichte machte, ist in Wahrheit nur eine schlechte Übersetzung des schwäbischen Originals. So wurde etwa aus der klaren Aussage „Mein Vaddr war ‘n harda Hond“ das eher betuliche „Papa was a Rolling Stone“.

Das können wir im Ländle einfach nicht länger so hinnehmen! Höchste Zeit für Richtigstellung und Ehrenrettung des popkulturellen schwäbischen Liedguts. Und wer könnte dazu besser geeignet sein als Alex Köberlein, als Frontmann von Schwoißfuaß und Grachmusikoff selber seit Jahrzehnten im Epizentrum des schwäbischen Undergrounds? Mit seinen Rottweilern begibt er sich nun auf die größte kulturelle Rettungsmission der schwäbischen Popgeschichte.

Alex Köberlein – Gesang, Flöte, Saxofon

Ralf Trouillet – Bass, Gesang

Joo Aiple – Schlagzeug

Matze Reimann – Gitarre

Steff Hengstler – Keyboards