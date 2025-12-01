Franz Mayer Experience

Der Schwoissfuass– und Grachmusikoff Sänger Alex Köberlein hat eine neue Band und diese eine Mission: Welthits wieder im schwäbischen Original!

Man hat es immer geahnt, immer schon gewusst. Die meisten großen Hits der Popgeschichte sind geklaut. Schnöde abgekupfert von ursprünglich schwäbischen Songs aus dem letzten Jahrhundert. Vor allem amerikanische und englische Besatzungssoldaten nahmen mit was sie konnten. So entstanden Welthits wie „Rebel yell“, „Locomotive Breath“ oder „Baker Street“, während die Original Musik aus dem schwäbischen Untergrund fast in Vergessenheit geriet.

Was aber dann als coole, fast surrealistisch anmutende englischsprachige Poplyrik gerühmt wurde, ist in Wahrheit nur schlechte Übersetzung des schwäbischen Originals. So wurde aus der klaren Aussage „Dein Vaddr war n harda Hond“ das eher betuliche „Papa was a Rolling Stone“ (Papi war ein rollender Stein).

Das soll nun geradegerückt werden.

Alex Köberlein (voc,fl,sax), begibt sich mit Ralf Trouillet (bs,voc), Joo Aiple (dr), Matze Reimann (git), Steff Hengstler (Keyb) auf die wohl größte kulturelle Rettungsaktion der oberschwäbischen Popgeschichte. Schon im ersten Jahr ihres Bestehens (2023) kann die in Rottweil gegründete Band auf beachtliche Erfolge zurückschauen. Meist ausverkaufte Konzerte, begeistertes Publikum, ein Besuch der SWR-Abendschau im März und im Oktober schliesslich ein umjubelter Auftritt in der Stuttgarter Schleyerhalle anlässlich der Abschlussparty zur SWR Hitparade.