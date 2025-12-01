Die Party für alle, die ihre Jugend schon verschwendet haben!

Mit rockig tanzbarer Indie-Partymucke unserer Resident-DJs Jens Bloeck und DJ Elke Ruby.

Bei franz tanz!t wird Alternative/Indie gespielt und damit Tanzbares leicht neben dem Mainstream.

Alternativ und independent sind deshalb auch die DJs und die Stammbesucher/innen, die sich die Freiheit nehmen und geben, auch mal was zu spielen bzw. zu was zu tanzen, was nicht jede/r aus Funk und Internet bestens kennt.